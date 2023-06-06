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Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси

Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
©instagram.com/xavi/

Тренер "Барселоны" Хави высказался о возможном возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси.

"Все зависит от Месси. Ситуация находится в руках президента ("Барселоны") Лапорты и (отца Лионеля) Хорхе Месси. Посмотрим, чем все закончится", - цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

После встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, Месси-старший заявил, что Лионель, который станет свободным агентом в конце июня, желает вернуться в каталонский клуб, и такой сценарий является возможным.

Напомним, что официально контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. Аргентинец за два сезона в ПСЖ провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона Футбольные трансферы

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