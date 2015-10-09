Испания
Вчера 23:34
 

Трансферной интриге конец? "Барселона" определилась с будущим Левандовски

©Depositphotos.com/Musiu0

"Барселона" намерена сохранить в составе нападающего Роберта Левандовски и готовит новое соглашение по инициативе президента клуба Жоана Лапорты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации источника, каталонцы рассчитывают продлить контракт с форвардом до лета 2027 года. При этом ожидается корректировка финансовых условий — зарплата игрока будет снижена, однако окончательные детали сделки пока не раскрываются. Стороны настроены на достижение договорённости в ближайшее время.

В текущем сезоне Левандовски провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

