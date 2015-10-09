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Топ-клуб Испании расстался с чемпионом мира

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Топ-клуб Испании расстался с чемпионом мира ©ig.com/angelcorrea32

Форвард мадридского "Атлетико" и чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Корреа покидает Европу, передают Vesti.kz.

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Форвард мадридского "Атлетико" и чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Корреа покидает Европу, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер 29-летнего аргентинца в мексиканский "Тигрес" официально согласован - контракт подписан на пять лет. Сделка завершилась после того, как стороны вышли на финальную стадию переговоров еще в мае.

Для Корреа это станет новым этапом в карьере: он покидает "Атлетико" спустя десять лет с момента перехода из "Сан-Лоренсо" в 2015 году. За это время Анхель провел более 400 матчей, забил свыше 70 голов и завоевал несколько трофеев, включая титул чемпиона Ла Лиги в сезоне 2020/21.

Однако, несмотря на верность клубу и статус одного из самых преданных игроков эпохи Диего Симеоне, последние сезоны Корреа все чаще начинал на скамейке запасных. При этом в 2022 году он стал чемпионом мира вместе с Лионелем Месси, что еще больше укрепило его имя в истории аргентинского футбола.

Ожидается, что Корреа присоединится к новому клубу в ближайшие недели, и уже летом выйдет на поле в составе "Тигрес".


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