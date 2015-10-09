Топ-10 самых дорогих: кто уступил Ямалю в цене?

Юный талант "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников клубов, составленный Международным центром спортивных исследований (CIES), сообщают Vesti.kz.
В списке учитывались только игроки, которые представляют свой первый клуб и провели в его системе минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года.
По данным CIES, стоимость 17-летнего вингера оценивается в 374,7 млн евро — это абсолютный рекорд.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Ламин Ямаль ("Барселона") – 374,7 млн евро;
- Джамал Мусиала ("Бавария") – 137,3 млн евро;
- Пау Кубарси ("Барселона") – 114,8 млн евро;
- Букайо Сака ("Арсенал") – 93,7 млн евро;
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – 90,1 млн евро;
- Ливай Колуилл ("Челси") – 88 млн евро;
- Пабло Барриос ("Атлетико") – 83,8 млн евро;
- Нико Уильямс ("Атлетик") – 76 млн евро;
- Александар Павлович ("Бавария") – 75,9 млн евро;
- Фермин Лопес ("Барселона") – 74,9 млн евро.
Top transfer values for players in their training club*— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 29, 2025
