Тони Кроос определился со своим будущим в "Реале"

Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил соглашение с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 34-летний футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона-2024/25.

Новое соглашение будет подписано в ближайшее время.

В этом сезоне Кроос сыграл за "Реал" 28 матчей в Ла Лиге и сделал семь ассистов. "Реал" лидирует в Ла Лиге, команда Карло Анчелотти набрала 72 очка в 29 матчах.

Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 14 миллионов евро. Кроос с 2014 года выступает за "Реал".