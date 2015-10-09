Суперзвезда "Реала" предложил себя гранду АПЛ: известна сумма сделки

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" остается под вопросом. Бразильский нападающий может покинуть испанский клуб и продолжить карьеру в другом чемпионате, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

Конфликт с главным тренером

Винисиус не может найти свою игру под руководством Хаби Алонсо. Отношения между ними натянуты. Открытая перепалка во время эль-класико лишь подтвердила слухи о трениях, несмотря на публичные попытки клуба сгладить углы.

К этому добавляется катастрофическая форма. Винисиус не забивает за "Реал" уже 17 матчей подряд. Из-за совокупности этих факторов переговоры о продлении контракта зашли в тупик.

Интерес из АПЛ

Если Винисиус не продлит контракт, "Реал" выставит его на трансфер летом, чтобы не потерять бесплатно.

По информации источника, интерес к игроку проявляет лондонский "Челси". При этом представители Винисиуса уже предложили услуги игрока английскому клубу. Речь идёт о сделке в 150 миллионов евро.

Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл за мадридский клуб 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 150 миллионов евро.

