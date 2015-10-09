Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 20:00
 

Суперзвезда "Реала" предложил себя гранду АПЛ: известна сумма сделки

  Комментарии

Поделиться
Суперзвезда "Реала" предложил себя гранду АПЛ: известна сумма сделки ©ФК "Реал" Мадрид

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" остается под вопросом. Бразильский нападающий может покинуть испанский клуб и продолжить карьеру в другом чемпионате, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

Поделиться

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" остается под вопросом. Бразильский нападающий может покинуть испанский клуб и продолжить карьеру в другом чемпионате, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

Конфликт с главным тренером

Винисиус не может найти свою игру под руководством Хаби Алонсо. Отношения между ними натянуты. Открытая перепалка во время эль-класико лишь подтвердила слухи о трениях, несмотря на публичные попытки клуба сгладить углы.

К этому добавляется катастрофическая форма. Винисиус не забивает за "Реал" уже 17 матчей подряд. Из-за совокупности этих факторов переговоры о продлении контракта зашли в тупик.

Интерес из АПЛ

Если Винисиус не продлит контракт, "Реал" выставит его на трансфер летом, чтобы не потерять бесплатно.

По информации источника, интерес к игроку проявляет лондонский "Челси". При этом представители Винисиуса уже предложили услуги игрока английскому клубу. Речь идёт о сделке в 150 миллионов евро.


Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл за мадридский клуб 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 150 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
12 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
13 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 86 человек

Реклама

Живи спортом!