Стало известно, зачем "Реал" подписал Кукурелью: "виноват" Ямаль

Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением о Марке Кукурелье, который, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в мадридском "Реале". сообщают Vesti.kz.

Хавбек "Барселоны" признался, что с интересом ждёт появления защитника в предстоящих противостояниях двух испанских грандов.

"Это отличное подписание для "Реала", я рад за него. "Реал" не знает, что делать, чтобы остановить Ламина Ямаля. Они в последние годы постоянно меняют крайних защитников – вот что происходит, когда у нас есть лучший игрок", - слова Гави приводит The Touchline.

🚨🗣️ Gavi on Real Madrid signing Marc Cucurella:



"He is a great signing for Real Madrid, I'm happy for him. Real Madrid do not know what to do to stop Lamine Yamal."



"They have been changing full-backs these years, that's what you get for having the best player." pic.twitter.com/Bt70HOGEWh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026

Гави также напомнил о доминировании каталонцев на внутренней арене в последние годы. По его словам, за два предыдущих сезона "Барселона" завоевала пять из шести возможных национальных трофеев. Единственным исключением стал Кубок Испании, который достался "Реалу Сосьедаду".

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