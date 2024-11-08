Стало известно, сколько заработал "Реал" за прошлый сезон

Мадридский "Реал" подвел финансовые итоги прошлого сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Клуб заработал 1,073 миллиарда евро, что на 230 миллионов больше, чем в сезоне 2022/23. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 16 миллионов - на 4 миллиона больше по сравнению с прошлым годом.

Общие расходы, включая налоги и социальные выплаты, достигли 277,1 миллиона. Бюджет "Реала" на сезон 2025/26 уже утвержден на уровне 1,127 миллиарда.

Отмечается, что расходы на содержание команды в текущем сезоне заметно снизились: если в прошлом году они составляли 504 миллионов, то сейчас - 482 миллиона. В виде бонусов за три завоеванных трофея клуб выплатил 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.