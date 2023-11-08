Стало известно решение "Реала" по трансферу Мбаппе

"Реал" не намерен приобретать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Согласно информации от Cadena SER, мадридский клуб не планирует предпринимать попытки подписать нападающего следующим летом, даже если тот покинет ПСЖ как свободный агент. Руководство "Реала" считает этот вопрос закрытым.

Отказ "Реала" от Мбаппе обусловлен тремя ключевыми причинами. Во-первых, подписание форварда приведет к значительной финансовой нагрузке для клуба, так как его зарплата составит не менее 20 миллионов евро в год, и он потребует крупного подписного бонуса. В сравнении с этим, Джуд Беллингем получает около девяти миллионов евро в год.

Второй причиной является трансферная стратегия "Реала", ориентированная на подписание молодых игроков. В 2024 году Мбаппе исполнится 26 лет, в то время как другие молодые таланты, такие как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени, присоединились к команде в возрасте около 20 лет. К тому же в следующем сезоне "Реал" присоединится 18-летний Эндрик.

Третий фактор – это отказ Мбаппе от трансфера в "Реал" в 2022 году, когда он решил продлить контракт с ПСЖ, что вызвало негативную реакцию в руководстве мадридского клуба.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце текущего сезона.