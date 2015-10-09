Стало известно, почему сорвалось возвращение Месси в "Барселону"

Несостоявшийся переход Лионеля Месси в каталонскую "Барселону" летом 2023 года был практически оформлен, однако сделка сорвалась на финальном этапе, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Договоренность была близка

По данным журналиста Sport.es Давида Бернабеу, каталонский клуб заранее согласовал операцию с Ла Лигой. Главный тренер "сине-гранатовых" Хави одобрил спортивный проект, а в офисе "Барселоны" подготовили контракт для аргентинца.

Отмечается, что Месси сообщил Хави о готовности вернуться на "Камп Ноу" и принять новую роль в команде.

Финансовые ограничения сорвали сделку

Однако через несколько дней ситуация изменилась. Как уточняет Sport TV, после встречи Хорхе Месси с руководством клуба выяснилось, что Ла Лига не может окончательно утвердить регистрацию контракта из-за финансовых ограничений "Барселоны".

В таких условиях клуб был вынужден остановить процесс оформления сделки.

Чем всё завершилось

Неопределённость вокруг будущего подтолкнула Месси к решению перейти в американский "Интер Майами".

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец вместе с "сине-гранатовыми" стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

После ухода из "Барселоны" форвард отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 играет за "Интер Майами". Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".