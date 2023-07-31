Стало известно о попытке "Барселоны" заполучить Мбаппе

"Барселона" пыталась совершить трансфер нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе. Каталонский клуб хотел включить в потенциальную сделку двух своих игроков - Усмана Дембеле и полузащитника Гави, сообщает L'Equipe.

По информации источника, это обстоятельство и подтолкнуло Дембеле покинуть клуб, чтобы перейти в ПСЖ. Французский игрок "сине-гранатовых" не понял происходящего и остался недоволен этим.

Ранее сообщалось, что Дембеле достиг договоренности о переходе в ПСЖ и сообщил об этом другим игрокам "Барселоны". Отмечалось, что парижане заплатят за вингера 50 миллионов евро.

В 35 матчах за "Барселону" в прошлом сезоне Дембеле отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Напомним, что главным прентедентом на Мбаппе считается принципиальный соперник каталонцев - "Реал". Мадридский клуб намерен закрыть сделку до начала нового сезона в Ла Лиге.

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