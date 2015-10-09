Стало известно, кого "Реал" хочет подписать из "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" продолжает держать в своем трансферном радаре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну. Испанский гранд ищет молодого, физически мощного и техничного игрока для укрепления центра поля в долгосрочной перспективе, и 21-летний англичанин идеально вписывается в этот профиль, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Ситуация вокруг футболиста сильно изменилась за последние месяцы:

◉ Зимнее окно: Майну был близок к уходу из-за дефицита игровой практики при Рубене Амориме, и "Реал" едва не воспользовался этим недовольством.

◉ Фактор Каррика: cмена тренера вернула полузащитнику статус железного игрока основы - Майкл Каррик строит новую команду именно вокруг него.

◉ Цена вопроса: действующий до 2031 года контракт и рыночная стоимость в районе 70 миллионов евро значительно усложняют переговоры.

Несмотря на то, что МЮ не намерен отпускать свою главную звезду, "сливочные" не вычеркивают Майну из списка. Мадридский клуб готов занять выжидательную позицию и мгновенно активизироваться летом, если в английском клубе наметится очередной кризис.

Майну провел 30 матчей в предыдущем сезоне, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!