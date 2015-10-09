Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 21:33
 

Стало известно, кого Перес хочет подписать для "Реала" за 165 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, кого Перес хочет подписать для "Реала" за 165 миллионов Флорентино Перес. ©ФК "Реал"

Стало известно, кем хочет усилиться "Реал" к следующему сезону, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, кем хочет усилиться "Реал" к следующему сезону, передают Vesti.kz.

По данным Madrid Zone, президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы вингер "Баварии" Майкл Олисе перешёл в "Реал".

Отмечается, что "сливочные" планируют сделать за него предложение на сумму до 165 миллионов евро.

24-летний Олисе является игроком "Баварии" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 29 результативных передач. В его карьере также был английский "Рединг". С 2024-го вызывается в сборную Франции.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 апреля 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 43 человек

Реклама

Живи спортом!