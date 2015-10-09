Стало известно, кем "Атлетико" хочет заменить Альвареса

"Атлетико" уже готовится к возможному уходу Хулиана Альвареса и определился с главным кандидатом на замену аргентинскому нападающему, передают Vesti.kz.

Как информирует Sport.es со ссылкой на L’Équipe, мадридский клуб всерьёз рассматривает вариант с подписанием форварда "Марселя" Мэйсона Гринвуда.

Руководство "матрасников" начало изучать условия потенциальной сделки ещё в мае, когда спортивный директор Матеу Алемани собрал всю необходимую информацию о трансфере.

При этом ситуация остается непростой: "Манчестер Юнайтед", воспитанником которого является Гринвуд, сохранил за собой 40 процентов прав на будущую перепродажу игрока.

Интерес "Атлетико" напрямую связан с неопределенностью вокруг будущего Альвареса. Ранее аргентинский форвард дал понять, что хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне". Несмотря на нежелание отпускать одного из лидеров команды, мадридцы уже начали искать ему замену.

Как отмечает источник, главный тренер Диего Симеоне лично одобрил кандидатуру Гринвуда.

Аргентинский специалист считает, что англичанин способен усилить линию нападения, особенно после ухода Антуана Гризманна и Нико Гонсалеса, а также на фоне возможного трансфера Альвареса.

По мнению Симеоне, сильнейшие качества Гринвуда раскрываются именно в роли центрального нападающего, а не правого вингера, где он чаще всего выступал ранее.

Сам переход англичанина может стать ключом к сделке по Альваресу. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ранее подтверждал, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинцу, однако "Атлетико" отказался его принимать, поскольку пока не нашел достойную замену.

"Атлетико" знает о нашем предложении. Мы понимаем, что они не продают игрока, потому что у них пока нет альтернативы. Если она появится и наше предложение останется в силе, мы по-прежнему будем заинтересованы", – заявил Лапорта.

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Впрочем, заполучить Гринвуда будет непросто. Помимо "Атлетико", интерес к 24-летнему футболисту проявляют "Фенербахче" и "Рома". Однако оба клуба пока не готовы платить около 50 миллионов евро, которые требует за своего игрока "Марсель".

Отметим, что Гринвуд прошёл систему "Манчестер Юнайтед", куда попал ещё в 2007 году в 6-летнем возрасте. В основную команду "красных дьяволов" он был переведен летом 2018-го, а профессиональный дебют состоялся весной 2019 года.

В составе "Манчестер Юнайтед" форвард выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и доходил до финала Лиги Европы-2020/21. Кроме того, он получал награду имени Джимми Мерфи как лучший молодой игрок академии клуба.

После ухода из "Манчестер Юнайтед" Гринвуд провёл сезон в аренде в "Хетафе", где забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 36 матчах. Позже англичанин перешёл в "Марсель", за который выступает последние два сезона.

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