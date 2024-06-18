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Стали известны даты матчей "Реала" против "Барселоны" в сезоне-2024/25

Стали известны даты матчей "Реала" против "Барселоны" в сезоне-2024/25
©twitter.com/FCBarcelona

Ла Лига представила расписание на сезон 2024/25. Первый тур пройдет в выходные 17–18 августа, а последний матч состоится 25 мая, сообщают Vesti.kz.

Долгожданное Эль-класико между мадридским "Реалом" и "Барселоной" пройдет осенью текущего года и весной 2025-го. В следующем сезоне эти матчи пройдут в следующие даты:

"Реал" - "Барселона" - 27 октября 2024 года в рамках 11-го тура.

"Барселона" - "Реал" - 11 мая 2025 года в рамках 35-го тура.

Напомним, в минувшем сезоне оба матча завершились в пользу "Реала". В октябре 2023 года мадридцы победили на выезде со счетом 2:1, а вторую встречу на своем поле в апреле 2024-го выиграли со счетом 3:2.

"Реал" по итогам сезона-2023/24 стал чемпионом, "Барселона" стала второй.

Полный календарь Ла Лиги доступен по этой ссылке.

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Метки:
Барселона Реал Мадрид Испания Еврофутбол Футбол

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