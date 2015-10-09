Испания
Сегодня 19:22
 

Срыв топового трансфера? "Барселона" готовит запасной план

Срыв топового трансфера? "Барселона" готовит запасной план

"Барселона" рассматривает альтернативные варианты усиления центра обороны на случай, если трансфер защитника "Интера" Алессандро Бастони сорвётся, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfer News Live.

Итальянский центрбек остаётся приоритетной целью каталонского клуба и занимает верхнюю строчку в шорт-листе спортивного директора.

Игрок идеально вписывается в игровую модель Ханса-Дитера Флика благодаря умению начинать атаки и уверенной игре один в один. Однако сделка может оказаться крайне сложной из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

В качестве запасного варианта "Барселона" рассматривает защитника "Болоньи" Джона Лукуми. Колумбиец провёл 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Проголосовало 328 человек

