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Сложный выбор звезды "Реала": будущее в клубе под вопросом

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Сложный выбор звезды "Реала": будущее в клубе под вопросом ©depositphotos.com/zloyel

Рауль Гонсалес, легендарный нападающий "Реала",  уже шестой год руководит испанской "Кастильей" - такой долгий срок на этой позиции для молодых тренеров встречается редко. Несмотря на это, он не раз получал заманчивые предложения, передают Vesti.kz

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Рауль Гонсалес, легендарный нападающий "Реала",  уже шестой год руководит испанской "Кастильей" - такой долгий срок на этой позиции для молодых тренеров встречается редко. Несмотря на это, он не раз получал заманчивые предложения, передают Vesti.kz

Немецкий клуб "Шальке" несколько раз пытался вернуть его в Германию, интерес проявляли "Гамбург" и "Байер", а в прошлом сезоне "Вильярреал" даже рассматривал Рауля в качестве главного тренера, но выбор пал на другого специалиста.

Однако Рауль предпочитал оставаться в Мадриде, мечтая повторить путь Зинедина Зидана и однажды возглавить первую команду.


Но, по информации Diario AS, сейчас Флорентино Перес не видит в нем будущего наставника "Реала". Тем не менее, "Шальке" снова выходит на связь и готов сделать новое предложение летом, чтобы вернуть легенду в Гельзенкирхен и помочь клубу вернуться в Бундеслигу.

Рауль пока сосредоточен на "Кастилье", которая после сложного старта поднялась на восьмое место и отстает от зоны плей-офф всего на четыре очка. Тренер явно хочет завершить начатое и вывести команду в Сегунду, что может серьезно повлиять на его решение о будущем.

Если же Рауль решит покинуть "Кастилью", его место может занять Альваро Арбелоа - еще одна легенда "Реала", которая уже имеет доверие Переса и может в будущем претендовать на пост главного тренера первой команды.


Раулю предстоит сложный выбор: продолжить путь в Мадриде или принять вызов и вернуться в Германию. Решение, которое может изменить всю его тренерскую карьеру, будет принято уже этим летом.

Напомним, что Гонсалес на протяжении 16 лет выступал за "Реал Мадрид" и считался  лучшим бомбардиром в истории клуба. 

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