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Испания
Вчера 08:52
 

Скончался легендарный тренер "Реала"

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Скончался легендарный тренер "Реала" ©depositphotos.com/zloyel

На 83-м году жизни скончался известный нидерландский футбольный наставник Лео Бенхаккер, сообщают Vesti.kz.

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На 83-м году жизни скончался известный нидерландский футбольный наставник Лео Бенхаккер, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает издание NOS, смерть наступила днем 10 апреля - футбольный мир потерял одну из своих самых колоритных и уважаемых фигур.

Имя Бенхаккера навсегда вписано в историю "Реала" - под его руководством "сливочные" трижды подряд становились чемпионами Испании (1987–1989), а также выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Но и на родине тренер добился не меньших успехов: с "Аяксом" он дважды завоевывал титул чемпиона Нидерландов (1980, 1990), а в 1999-м повторил этот путь с "Фейеноордом".

Помимо клубной карьеры, Бенхаккер успел поработать со сборными Нидерландов, Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго, а также Польши, оставив свой след в международном футболе.

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