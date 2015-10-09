Скончался легендарный тренер "Реала"

На 83-м году жизни скончался известный нидерландский футбольный наставник Лео Бенхаккер, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает издание NOS, смерть наступила днем 10 апреля - футбольный мир потерял одну из своих самых колоритных и уважаемых фигур.

Имя Бенхаккера навсегда вписано в историю "Реала" - под его руководством "сливочные" трижды подряд становились чемпионами Испании (1987–1989), а также выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Но и на родине тренер добился не меньших успехов: с "Аяксом" он дважды завоевывал титул чемпиона Нидерландов (1980, 1990), а в 1999-м повторил этот путь с "Фейеноордом".

Помимо клубной карьеры, Бенхаккер успел поработать со сборными Нидерландов, Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго, а также Польши, оставив свой след в международном футболе.