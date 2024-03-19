Скандальный футболист дал совет Мбаппе о переходе в "Реал"

Экс-полузащитник "Реала" и сборной Португалии Луиш Фиго ответил на вопрос, какой совет дал бы форварду ПСЖ Килиану Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Быть счастливым. Это самое важное в жизни. Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в "Реал" и остаться там на пять лет", - цитирует португальца Marca.

В свое время Фиго совершил скандальный трансфер из "Барселоны" в "Реал". Тогда этот переход стал рекордным - 62 миллиона евро. Трансфер вызвал негативную реакцию у фанатов "сине-гранатовых", которые назвали его предателем.

Добавим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании текущего сезона. Раенее сообщалось, что он договорился о трансфере с "Реалом".