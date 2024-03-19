Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Скандальный футболист дал совет Мбаппе о переходе в "Реал"

Скандальный футболист дал совет Мбаппе о переходе в "Реал"
©PSG

Экс-полузащитник "Реала" и сборной Португалии Луиш Фиго ответил на вопрос, какой совет дал бы форварду ПСЖ Килиану Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Быть счастливым. Это самое важное в жизни. Я искал свое счастье, и мне посчастливилось перейти в "Реал" и остаться там на пять лет", - цитирует португальца Marca.

В свое время Фиго совершил скандальный трансфер из "Барселоны" в "Реал". Тогда этот переход стал рекордным - 62 миллиона евро. Трансфер вызвал негативную реакцию у фанатов "сине-гранатовых", которые назвали его предателем.

Добавим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании текущего сезона. Раенее сообщалось, что он договорился о трансфере с "Реалом".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан Футбольные трансферы ПСЖ Барселона Португалия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 22:55
Испания
©twitter.com/realmadrid Вратарь "Реала" получил тяжелую травму и покинул поле в слезах
Вчера , 20:00
Испания
©PSG Скандальный футболист дал совет Мбаппе о переходе в "Реал"
Вчера , 17:00
Испания
©ligue1.com "Не так уж умно". В МЮ раскрыли трансферную политику на примере Мбаппе
Вчера , 12:08
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Стала известна реакция игроков "Реала" на разгромную победу "Барселоны"
Вчера , 11:15
Испания
©instagram.com/k.mbappe/erling.haaland Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"
18 марта, 19:00
Испания
©instagram.com/cristiano/ "Реал" нацелился на протеже Роналду
18 марта, 13:55
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Левандовски повторил достижение Роналду
18 марта, 13:37
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"
18 марта, 12:12
Испания
©fcbarcelona.com В "Барселоне" повторили рекорд Месси
18 марта, 10:48
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" выбрала наследника Месси
18 марта, 07:46
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Разгромом и удалением Хави завершился матч "Атлетико" и "Барселоны"
17 марта, 20:00
Испания
©twitter.com/realmadrid Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"
17 марта, 19:30
Испания
©arsenal.com Легенда "Барселоны" назвал кандидатов на замену Хави
17 марта, 18:00
Испания
©twitter.com/shakira Шакира рассказала об измене Пике
16 марта, 23:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" увеличил отрыв в испанской Ла Лиге
16 марта, 17:57
Испания
©instagram.com/raphinha/ Команды Роналду и Бензема нацелились на звезду "Барселоны"
16 марта, 16:55
Испания
©ФК "Барселона" Стало известно, почему Левандовски отказал "Реалу"
15 марта, 15:00
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Левандовски определился со своим будущим
14 марта, 19:35
Испания
©instagram.com/toni.kr8s Лидер "Реала" официально вернулся в сборную
14 марта, 13:13
Испания
©instagram.com/brahim/ Лидер "Реала" после отказа Испании получил вызов в другую сборную
13 марта, 22:35
Испания
©instagram.com/spursofficial "Реал" собрался подписать чемпиона мира
13 марта, 18:59
Испания
©twitter.com/LFC ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"
13 марта, 14:15
Испания
©twitter.com/realmadrid Иньеста сделал признание об Анчелотти
13 марта, 10:18
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Стало известно, останется ли Хави в "Барселоне" в случае победы в Лиге чемпионов
12 марта, 22:53
Испания
©twitter.com/LFC Салах? "Барселона" нацелилась на вингера "Ливерпуля"
12 марта, 18:09
Испания
©twitter.com/RodrygoGoes "Реал" ради Мбаппе готов отпустить нападающего за 120 миллионов евро
12 марта, 12:56
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Роналдо собрал новый "галактикос" для "Реала"
12 марта, 10:00
Испания
©twitter.com/theMadridZone Мбаппе отдали "Золотой мяч" после трансфера в "Реал"
11 марта, 13:57
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Лидер "Реала" отказался играть за Испанию и выбрал другую сборную
11 марта, 10:55
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Разгромом с автоголами обернулся матч "Реала"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus