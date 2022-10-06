"Севилья" назначила нового тренера после разгрома в матче ЛЧ

"Севилья" объявила о возвращении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера, сообщается на сайте испанского клуба.

62-летний аргентинец работал в этой команде в сезоне-2016/17, а новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что "Севилья" уволила 56-летнего испанца Юлена Лопетеги после крупного поражения от дортмундской "Боруссии" (1:4) на своем поле в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В квартете G лидирует "Манчестер Сити" (9 очков). За ним расположились "Боруссия Дортмунд" (6), "Севилья" (1) и "Копенгаген" (1).

Следующие матчи пройдут 11 октября. Сыграют "Копенгаген" - "Манчестер Сити", "Боруссия Дортмунд" - "Севилья".

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