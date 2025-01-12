В сети завирусилось видео с реакцией Мбаппе на кричалку фаната "Барселоны"

Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе привлек к себе внимание после забавного случая в Саудовской Аравии, где "сливочные" встретятся с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Мбаппе раздавал автографы болельщикам клуба, и в какой-то момент услышал от поклонника "Барселоны": "Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония". Забавная реакция Килиана вызвала тысячи комментариев в социальных сетях:

Мбаппе перешел в "Реал" из "Пари Сен-Жермена" летом 2024 года в статусе свободного агента. В 17 матчах Ла Лиги он забил десять голов и отдал две голевые передачи.

Эль-класико "Барселона" - "Реал" состоится в ночь на 13 января в Джидде, начало - в 00:00. Трансляция будет доступна здесь.

"Барселона" 14 раз выигрывала Суперкубок Испании, "Реал" - 13.

В 1/2 финала каталонцы обыграли "Атлетик" из Бильбао (2:0), а "Реал" победил "Мальорку" (3:0).