"С нами был лучший игрок в мире". В "Барселоне" отреагировали на резкое высказывание брата Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал резкие высказывания брата Лионеля Месси, который критически высказался о возможном возвращении аргентинского футболиста в испанский клуб, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на AS.

Ранее Матиас Месси раскритиковал Лапорту, заявив, что его брат не собирается возвращаться в "Барселону", а "если мы решимся на это, необходимо будет провести в клубе хорошую чистку. Жоан Лапорта - один их тех, кто должен уйти".

"Я не думаю, что это важно, потому что он уже извинился. Все, что он сказал, было понятно; давайте оставим это там и не будем больше давать этому эфирное время. Слова Матиаса Месси никак не влияют на отношения между Лео и "Барселоной".

Очевидно, что Месси - наследие "Барсы", и поэтому мы действительно гордимся тем, что с нами был лучший игрок в мире и истории. Но Месси принадлежит ПСЖ, он игрок ПСЖ, и из уважения я не хочу ничего комментировать об игроках, которые выступают в других клубах", - сказал Лапорта.

Месси в этом сезоне провел в 18 матчей в Лиге 1, в которых забил десять мячей и сделал десять голевых передач.

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