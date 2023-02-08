"Мы не вернемся". Брат Месси жестко ответил на вопрос о "Барселоне"

Брат нападающего ПСЖ Лионеля Месси Матиас Месси, жестко высказался о возможном возвращении аргентинского форварда в "Барселону", сообщает "Чемпионат".

"Вернется ли Лео в "Барселону"? Это легкий вопрос. Я помню заголовок из барселонской газеты: "Месси должен вернуться в "Барселону". Я бы добавил: "Ха-ха, мы не вернемся в "Барселону", а если и вернемся, то проведем тщательную чистку". В том числе уберем неблагодарного Лапорту (президента "Барселоны". - Прим. Ред).

Для меня "Барселона" стала известной лишь благодаря Месси. "Реал" уже был таким. Каждый, у кого есть возможность посетить Барселону и заглянуть в клубный музей, увидит, что музей "Барселоны" - это музей Месси.

Болельщики должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушел, а Месси остался. Испанцы - предатели", - приводит слова Матиаса Mundo Deportivo.

Месси, выступавший с начала карьеры за "Барселону", ушел в ПСЖ летом 2021 года в качестве свободного агента. В составе каталонцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец рекордные семь раз выигрывал "Золотой мяч". В составе сборной Аргентины Месси выиграл ЧМ-2022 в Катаре, а также доходил до финала чемпионата мира 2014 года и выигрывал Олимпийские игры (2008) и Кубок Америки (2021).

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