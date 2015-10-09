"Реалу" предложили таланта из АПЛ за 120 миллионов: известно его имя

Мадридскому "Реалу" предложили услуги английского полузащитника из лондонского "Кристал Пэлас" Адама Уортона, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensacentral.

По информации источника, "орлы" готовы продать 22-летнего хавбека "сливочным" за 120 миллионов евро.

Однако в "Реале" пока не приняли решение по этому трансферу, поскольку у клуба есть другие приоритетные цели.

Адам Уортон выступает за "Кристал Пэлас" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, отметился одним голом и записал на свой счет семь результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с "Кристал Пэлас" рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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