Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 18:40
 

"Реалу" предложили таланта из АПЛ за 120 миллионов: известно его имя

  Комментарии

Поделиться
"Реалу" предложили таланта из АПЛ за 120 миллионов: известно его имя ©depositphotos.com/Musiu0

Мадридскому "Реалу" предложили услуги английского полузащитника из лондонского "Кристал Пэлас" Адама Уортона, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensacentral.

Поделиться

Мадридскому "Реалу" предложили услуги английского полузащитника из лондонского "Кристал Пэлас" Адама Уортона, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensacentral.

По информации источника, "орлы" готовы продать 22-летнего хавбека "сливочным" за 120 миллионов евро.

Однако в "Реале" пока не приняли решение по этому трансферу, поскольку у клуба есть другие приоритетные цели.

Адам Уортон выступает за "Кристал Пэлас" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, отметился одним голом и записал на свой счет семь результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с "Кристал Пэлас" рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Португалия
Португалия
0:1
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия

55%

Ничья

8%

Испания

37%

Проголосовало 293 человек

Реклама

Живи спортом!