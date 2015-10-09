"Реалу" предложили купить звезду АПЛ за 20 миллионов: Мадрид ответил

Мадридскому "Реалу" поступило предложение по приобретению защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Согласно информации Defensa Central, "королевский клуб" мог оформить сделку за 20 миллионов евро, однако от сделки отказался.

В руководстве "Реала" ясно дали понять, что в январе подписывать французского центрального защитника не планируют. Летом ситуация может быть пересмотрена — клуб намерен внимательно следить за выступлениями Конате во второй половине сезона.

Контракт 26-летнего футболиста с мерсисайдцами действует до конца июня 2026 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!