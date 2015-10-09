Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 12:59
 

"Реалу" предложили купить звезду АПЛ за 20 миллионов: Мадрид ответил

  Комментарии

Поделиться
"Реалу" предложили купить звезду АПЛ за 20 миллионов: Мадрид ответил ©Depositphotos.com/rarrarorro

Мадридскому "Реалу" поступило предложение по приобретению защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридскому "Реалу" поступило предложение по приобретению защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Согласно информации Defensa Central, "королевский клуб" мог оформить сделку за 20 миллионов евро, однако от сделки отказался.

В руководстве "Реала" ясно дали понять, что в январе подписывать французского центрального защитника не планируют. Летом ситуация может быть пересмотрена — клуб намерен внимательно следить за выступлениями Конате во второй половине сезона.

Контракт 26-летнего футболиста с мерсисайдцами действует до конца июня 2026 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 20:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Бернли
Бернли
(Бернли)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Бернли
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!