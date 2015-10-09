"Реалу" предложили 9 миллиардов за сменщика Куртуа: его хочет топ-клуб АПЛ

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, интерес к 26-летнему украинцу проявляет лондонский "Тоттенхэм".

"Шпоры" активно ищут способы укрепить позицию вратаря и видят в Лунине одного из приоритетных кандидатов на трансфер в зимнее окно. Руководство "Тоттенхэма" готово предложить за игрока компенсацию в размере от 12 до 15 миллионов евро (9 миллиардов тенге).

Впрочем, "Реал" не планирует отпускать Лунина в середине сезона, поскольку в случае его ухода в команде останутся только молодые Фран Гонсалес и Серхио Местре в качестве дублеров Тибо Куртуа. В Мадриде готовы рассмотреть потенциальный трансфер летом, если сам Лунин сообщит о желании сменить клуб.

В текущем сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного матча за "Реал", оставаясь резервным вариантом под Куртуа. Контракт украинца с мадридским клубом действует до лета 2030 года.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2024/25 лондонский клуб выиграл Лигу Европы.