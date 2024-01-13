"Реалу" дали двойной стимул на матч Суперкубка против "Барселоны". Не обошлось без Роналду

Мадридский "Реал" получил дополнительную мотивацию перед матчем с "Барселоной" за Суперкубок Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает портал Goal, президент мадридского клуба Флорентино Перес пообещал команде бонус в 4 миллиона евро за победу и трофей. Отмечается, что в случае победы "Реала" деньги получат не только футболисты, но и штаб. Сам матч стартует в ночь с 14 на 15 января января по времени Астаны.

Также за противостоянием с трибун будет наблюдать португальская звезда Криштиану Роналду, ранее выступавший за "Реал".

Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии с сезона 2019/20. Многие испанские болельщики возмущены этим фактом и требуют возвращения турнира на родину.

Действующим обладателем трофея, как раз и является "Барселона".