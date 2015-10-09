Испания
Вчера 22:33
 

"Реал" выбрал новую трансферную цель после решения лидера ПСЖ

"Реал" выбрал новую трансферную цель после решения лидера ПСЖ Витинья.

Мадридский "Реал" продолжает поиски топового организатора в центр поля. После того как Витинья публично подтвердил свою преданность "Пари Сен-Жермен", назвав возможный уход "глупостью", главной трансферной целью "сливочных" стал лидер "Манчестер Сити" Родри, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Мадридский "Реал" продолжает поиски топового организатора в центр поля. После того как Витинья публично подтвердил свою преданность "Пари Сен-Жермен", назвав возможный уход "глупостью", главной трансферной целью "сливочных" стал лидер "Манчестер Сити" Родри, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ключевые детали возможной сделки:

• Ситуация Родри: испанец, вернувшийся в строй после травмы крестообразных связок, открыто заявил о желании однажды вернуться в Ла Лигу. Его текущий контракт с "горожанами" действует до лета 2027 года.

• Позиция "Манчестер Сити": клуб уже предложил полузащитнику новое соглашение до 2029 года с зарплатой свыше 300 000 фунтов в неделю. Однако главный тренер Пеп Гвардиола подчеркнул, что не будет силой удерживать игрока, если тот решит сменить обстановку.

• Стратегия "Реала": мадридцы рассчитывают, что отсутствие продления контракта к лету 2026-го заставит "Сити" сесть за стол переговоров, чтобы не потерять обладателя "Золотого мяча"-2024 бесплатно через год.

Несмотря на интерес "Реала", в испанской прессе появляются сообщения о сомнениях руководства клуба из-за возраста игрока (в июне ему исполнится 30 лет) и долгосрочных последствий его прошлой тяжёлой травмы.

