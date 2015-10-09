"Реал" внезапно отказался от топового защитника - что стало переломным моментом?

Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате не перейдёт в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

По данным источника, "сливочные" отказались от идеи подписать француза. Конате долго раздумывал, стоит ли ему покидать "Ливерпуль" ради Мадрида, и из-за этой неопределённости испанский клуб переключился на другие варианты.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 24 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Его контракт с мерсисайдцами действует до ближайшего лета.

