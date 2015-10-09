Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:50
 

"Реал" внезапно отказался от топового защитника - что стало переломным моментом?

  Комментарии

Поделиться
"Реал" внезапно отказался от топового защитника - что стало переломным моментом? ©Depositphotos.com/zloyel

Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате не перейдёт в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Поделиться

Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате не перейдёт в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

По данным источника, "сливочные" отказались от идеи подписать француза. Конате долго раздумывал, стоит ли ему покидать "Ливерпуль" ради Мадрида, и из-за этой неопределённости испанский клуб переключился на другие варианты.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 24 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Его контракт с мерсисайдцами действует до ближайшего лета.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Лечче
Лечче
(Лечче)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Лечче
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!