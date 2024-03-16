"Реал" увеличил отрыв в испанской Ла Лиге

"Реал" одержал победу над "Осасуной" в матче 29 тура испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "сливочных". Уже на четвертой минуте Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед.

Анте Будимир на седьмой минуте сравнял счет. Впрочем, в дальнейшем "Реалу" удалось трижды огорчить хозяев поля: на 18 минуте отличился Даниэль Карвахаль, Браим Диас на 61-й увеличил отрыв, а Винисиус на 64-й оформил дубль.

"Осасуна" под занавес встречи на 94 минуте благодаря голу Икера Муньоса сумела лишь сократить разницу.

Отметим, что полузащитник "Реала" Федерико Вальверде оформил в этой встрече три ассиста.

Таким образом, "Реал", набрав 72 очка на десять баллов обходит "Жирону" и на 11 "Барселону". При этом, "сливочные" провели на один матч больше.