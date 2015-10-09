Мадридский "Реал" определился с минимальной суммой, за которую готов расстаться с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, сообщают Vesti.kz.

По информации известного испанского журналиста Хосепа Педрерола, интерес к форварду вновь проявляет лондонский "Арсенал".

На этом фоне руководство "сливочных" обозначило финансовые условия возможной сделки. Утверждается, что мадридцы не намерены отпускать 26-летнего бразильца дешевле 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и три результативные передачи. Действующее соглашение форварда с "Реалом" рассчитано до 2032 года.

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