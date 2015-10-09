Каталонская "Барселона" вышла из гонки за трансфер 16-летнего атакующего полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джей-Джея Габриэля, передают Vesti.kz.

Почему "Барселона" отказалась от таланта

По информации Yahoo Sports, "сине-гранатовые" отказалась от подписания игрока из-за слишком высокой стоимости сделки. Трансфер англичанина обошёлся бы "Барселоне" в 10 миллионов евро.

"Барселона" сочла пакет условий — зарплату, бонусы, агентские и сопутствующие выплаты — чрезмерным для 16-летнего футболиста.

Отмечается, что спортивный директор "Барселоны" Деку не пошёл на условия, которые выдвигало окружение футболист. В итоге каталонский клуб не стал участвовать в финансовых торгах за юного игрока, а фаворитом на его подписание оказался мадридский "Реал".

Переход в "Реал" близок

По сообщениям инсайдеров, мадридский клуб согласовал трёхлетний контракт и готов оформить трансфер Габриэля в январе (с выплатой компенсации за подготовку и оформлением документов по правилам ФИФА для несовершеннолетних, имеющих паспорт ЕС).

"Реал" заплатит "Манчестер Юнайтед" около 360 тысяч евро за переход футболиста. Английский клуб пытался удержать игрока, но тот принял решение покинуть "Олд Траффорд".

Ситуация вокруг Габриэля

В нынешнем сезоне Джей-Джей Габриэль принял участие в трех матчах в составе молодежной команды "Манчестер Юнайтед", забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

В сентябре 2026 года игрок подал запрос на прекращение регистрации в академии "МЮ" из-за нехватки перспектив в первой команде, а 17 ноября 2026 года опубликовал прощальное видеообращение об уходе из клуба.

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