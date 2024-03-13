"Реал" собрался подписать чемпиона мира

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Мадридский "Реал" намерен усилить состав в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.
По информации Marca испанский гранд заинтересован в аргентинксом защитнике Кристиане Ромеро из "Тоттенхэма". Его трансферная стоимость по данным источника оценивается в 48 миллионов евро.
Отмечается, что босс "шпор" Даниэль Леви, известный своей жесткостью в переговорах может запросить гораздо большую сумму.
В конце 2022 года Кристиан Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Действующий контракт 25-летнего защитника с "Тоттенхэмом" рассчитан до середины 2027 года. Ромеро выступает за лондонский клуб с лета 2021 года после перехода из "Аталанты".
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