"Реал" собрался купить защитника за 41 миллиард

Защитник "Айнтрахта" из Франкфурта Натаниэль Браун вызвал интерес со стороны мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz

По информации Sky Sport Germany, "сливочные" намерены выйти на трансфер 22-летнего Брауна летом 2026 года.

Немецкий клуб уже обозначил ценник: от 60 до 70 миллионов евро (41 миллиард тенге). При этом сам футболист связан контрактом с "Айнтрахтом" до середины 2030 года.

В текущем сезоне-2025/26 Браун провёл 18 матчей, отметившись голом и тремя результативными передачами, укрепив свои позиции как одного из самых перспективных защитников Бундеслиги.


