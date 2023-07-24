"Реал" сделал камбэкс 0:2 и вырвал победу над "Миланом"

В Калифорнии (США) завершился товарищеский матч между мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщают Vesti.kz.

После первого тайма "Россонери" вели с преимуществом в два мяча. В составе "Милана" отличились Фикайо Томори (25-я минута) и Лука Ромеро (42-я).

Однако после перерыва "Реал" переломил ход игры и вырвал волевую победу. У мадридцев дубль оформил Федерико Вальверде (57- и 9-я), еще один гол забил Винисиус Жуниор (84-я).