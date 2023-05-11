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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" решился на покупку самого дорогого футболиста мира

"Реал" решился на покупку самого дорогого футболиста мира
©ПСЖ

Мадридский "Реал" вновь заинтересован в услугах нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz. "Королевский клуб" намерен осуществить сделку в летнее трансферное окно.

По информации The Telegraph, "Реал" приложит максимум усилий для приобретения 24-летнего француза. Помимо этого мадридцы хотят подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для "королевского клуба".

Отмечается, что "Реал" хочет построить с этими игроками команду, способную доминировать в Европе в течение следующего десятилетия.

Мадридцы намерены воспользоваться неопределенной ситуацией в ПСЖ, вызванной возможным уходом Лионеля Месси и Неймара, а также конфликтом Мбаппе с клубом из-за видео для фанатов, чтобы убедить нападающего перейти в "Реал" и оказать давление на парижан.

ПСЖ, в свою очередь, намерен сохранить Мбаппе, как видит в нападающем главного лидера на долгие годы и хотят построить вокруг него команду в будущем.

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Напомним, "Реал" пытался подписать Мбаппе летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 39 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и сделал девять результативных передач.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

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