"Реал" решил выкупить своего воспитанника ради крупной сделки

Мадридский "Реал" сегодня проведёт официальную встречу с руководством итальянского "Комо" по поводу трансфера Нико Паса, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "королевский" клуб намерен активировать опцию обратного выкупа 21-летнего аргентинского полузащитника всего за 9 миллионов евро.

Мадридцы не планируют оставлять игрока у себя и хотят сразу заработать на его перепродаже. "Реал" предложит "Комо" выкупить права на футболиста на постоянной основе, но уже за 60 миллионов евро. Если итальянская сторона ответит отказом, испанский гранд выставит хавбека на открытый трансферный рынок, где к борьбе за игрока готовы подключиться другие европейские топ-клубы.

Пас - воспитанник команд "Сан-Хуан", "Тенерифе", в 2016 году попал в академию "Реала". 25 августа 2024 года перешёл в "Комо", подписав контракт на четыре сезона.

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