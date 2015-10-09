"Реал" решил уволить Арбелоа и вернуть легендарного тренера

Мадридский "Реал" всерьёз рассматривает смену главного тренера и готов пойти на радикальные меры по окончании сезона, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, руководство клуба разочаровано работой Альваро Арбелоа и уже прорабатывает вариант с возвращением португальца Жозе Моуринью.

Решение зависит от Лиги чемпионов

В "Реале" считают, что команде необходим жёсткий управленец, способный быстро навести порядок в раздевалке и вернуть коллективу утраченную идентичность. Ключевым фактором в принятии окончательного решения станет выступление в Лиге чемпионов. Вылет из турнира, в частности в противостоянии с "Бенфикой", которую возглавляет Моуринью, может ускорить расставание с Арбелоа.

Даже в случае успешного продолжения еврокампании окончательное решение по Арбелоа не будет отменено, но может быть сдвинуто по срокам. Позиции нынешнего наставника остаются шаткими — внутри клуба растёт убеждение, что он не находится на одном уровне с командой.

Возвращение Моуринью — не просто идея

Кандидатура Жозе Моуринью уже вышла за рамки теоретических обсуждений. Сообщается, что между сторонами существуют предварительные договорённости, а сам португалец готов вернуться в Мадрид летом. Руководство "королевского клуба" видит в нём тренера, который не боится давления, умеет работать со звёздами и обладает безусловным авторитетом.

Достижения португальца в мадридском прошлом

Дополнительным преимуществом считается его глубокое знание клубной среды и требований, которые сопровождают работу на "Сантьяго Бернабеу".

Жозе Моуринью уже возглавлял "Реал" с мая 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона португальский специалист привёл команду к победе в чемпионате Испании в сезоне-2011/12, выиграл Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок страны (2012). Его период в клубе запомнился жёстким стилем управления, высокой дисциплиной и принципиальным противостоянием с "Барселоной".

Напомним, что Альваро Арбелоа возглавил "сливочных" 12 января, сменив на посту баскского специалиста Хаби Алонсо.

Моуринью согласился вернуться в "Реал" и потребовал продажу звезды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!