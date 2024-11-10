"Реал" решил увести защитника из клуба Роналду

Мадридский "Реал" усилил интерес к 30-летнему центральному защитнику "Аль-Насра" Эмерику Лапорту, сообщают Vesti.kz.

Поводом к этому стала серьезная травма Эдера Милитао, из-за которой тот пропустит весь оставшийся сезон.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на AS, "сливочные" хотят, чтобы одноклубник Криштиану Роналду разорвал контракт с саудовским клубом и перешёл в "Реал" в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Лапорт провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2026 года, а по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.