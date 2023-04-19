"Реал" решил судьбу Карима Бензема

Мадридский "Реал" активировал опцию продления контракта с Каримом Бензема до 2024 года. Однако это будет последний сезон француза в составе команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на AS.
Согласно неписанному правилу, футболист, завоевавший "Золотой мяч", имеет право на автоматическое продление контракта с клубом. Таким образом, "Реал" воспользовался этим правилом.
Бензема осознает, что следующий сезон станет для него последним в "Реале". В 2024 году к команде присоединится бразильский форвард Эндрик, а клуб также ищет новые варианты для укрепления своей атаки.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба заинтересовано в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 19 матчей, забив 14 голов и отдав три голевые передачи.
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