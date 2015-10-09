"Реал" решил избавиться от игрока сборной Франции ради звезды ПСЖ

Мадридский "Реал" готовит серьёзные кадровые изменения в центре поля и рассматривает уход Орельена Чуамени ради подписания лидера "Пари Сен-Жермен" Витиньи, передают Vesti.kz.

Ставка на перестройку центра поля

Как сообщает Don Balon, руководство "Реала" изучает вариант стратегической перестройки средней линии. В клубе считают, что команде необходим новый дирижёр игры — полузащитник, способный управлять темпом, брать на себя ответственность в ключевых матчах и усиливать контроль мяча. В этом контексте будущее Орельена Чуамени оказалось под вопросом.

Француз, который изначально рассматривался как долгосрочный проект и ключевая фигура центра поля, не до конца оправдал ожидания в плане влияния на игру команды. Несмотря на физическую мощь и надёжность в обороне, в "Реале" всё чаще говорят о необходимости игрока другого типа — более креативного и управляющего ритмом.

Витинья — приоритетная цель "Реала"

Главным кандидатом на усиление стал полузащитник ПСЖ Витинья. В мадридском клубе высоко ценят его игровое мышление, культуру паса, мобильность и способность контролировать структуру игры под давлением. Португалец рассматривается как футболист, который может стать новым мозговым центром команды и качественно изменить стиль игры "сливочных".

Возможная жертва ради трансфера

В "Реале" понимают, что подобный трансфер будет сложным, однако считают его оправданной инвестицией в будущее проекта.

Для реализации сделки мадридскому клубу потребуется освободить место в составе и снизить нагрузку на зарплатный фонд. Именно поэтому Чуамени рассматривается как один из основных кандидатов на продажу. В случае выгодного предложения его уход может стать ключом к трансферу Витиньи.

Таким образом, "Реал" готов пойти на жёсткое, но стратегическое решение — расстаться с игроком сборной Франции ради подписания звезды ПСЖ и качественного обновления центра поля.

Статистика игроков в текущем сезоне:

Орельен Чуамени (26 лет, "Реал"): 30 матчей, 1 результативная передача

Витинья (ПСЖ): 31 матч, 6 голов, 10 результативных передач

