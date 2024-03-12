"Реал" ради Мбаппе готов отпустить нападающего за 120 миллионов евро

"Реал" готов расстаться со своим нападающим Родриго из-за предполагаемого трансфера Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Приход Мбаппе вероятно, лишит 23-летнего Родриго части игрового времени в мадридском клубе.

По информации TodoFichajes на бразильца с испанским паспортом претендуют ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Реал" может продать игрока, но только за значительную сумму - не менее 120 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Родриго сыграл в 40 матчах, забив 13 голов и отдав восемь голевых передач.

По данным Transfermarkt Родриго оценивается в 100 миллионов евро.

Сообщалось, что Мбаппе подпишет пятилетний контракт с "Реалом". 25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он завоевал 13 трофеев.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с ПСЖ истекает в июне. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.