"Реал" пропустил гол на 48-й секунде и проиграл "Ювентусу"

В США завершился товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (Флорида, США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянцев.
Счет в матче уже первой минуте открыл открыл нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин. На 20-й минуте Тимоти Веа удвоил преимущество туринцев.
Однако "Реал" еще до перерыва один мяч отыграл - отличился Винисиус Жуниор (38-я). Точку в матче на 90+5 минуте поставил сербский нападающий "Ювентуса" Душан Влахович.
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