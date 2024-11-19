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Испания
Вчера 23:59
 

"Реал" принял решение по трансферу защитника за 36 миллиардов

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"Реал" принял решение по трансферу защитника за 36 миллиардов ©depositphotos.com/CosminIftode

Руководство мадридского "Реала" приняло решение не рассматривать трансфер защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда этой зимой, сообщают Vesti.kz.

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Руководство мадридского "Реала" приняло решение не рассматривать трансфер защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда этой зимой, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, главный тренер Карло Анчелотти уже смирился с тем, что клуб не планирует выделять средства на усиление состава в январе. Следующие трансферы испанского гранда намечены на лето 2025 года.

Кроме того, стало известно, что "Реал" не намерен продавать полузащитника Орельена Тчуамени "Ливерпулю", несмотря на то, что ранее игрок был близок к переходу в английский клуб.

Добавим, что Александр-Арнольд по данным Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро (36,7 миллиардов тенге).


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