"Реал" предложил 120 миллионов за звезду "Ливерпуля"

"Реал" сделал смелый шаг на трансферном рынке, нацелившись на Райана Гравенберха, одного из ключевых игроков "Ливерпуля". Мадридский клуб уже направил предложение в размере 120 миллионов евро, подчёркивая стратегическую важность сделки, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Гравенберх — центр нового проекта "Реала"

23-летний голландский полузащитник считается идеальным кандидатом для лидерства в новом цикле "Реала". Клуб ценит его физическую мощь, техническое мастерство и игровую зрелость. Окружение игрока подтверждает серьёзный интерес со стороны мадридцев, но сам он сосредоточен на текущих матчах, пока рынок определяет его будущее.

"Ливерпуль" сохраняет твёрдую позицию и не хочет отпускать игрока, чей контракт действует до 2028 года. Тем не менее сумма в 120 миллионов евро и давление со стороны "Реала" могут изменить решение клуба.

Универсальный игрок для полузащиты

Гравенберх способен сыграть как на позиции опорного, так и атакующего полузащитника, что делает его универсальным и крайне востребованным в современном футболе. В "Ливерпуле" он уже доказал свои лидерские качества на поле, сочетая подключение к атакам, контроль темпа и физическую мощь.

Поддержка тренера и долгосрочная стратегия

Хаби Алонсо лично продвигает трансфер, считая, что Гравенберх идеально вписывается в его концепцию игры. Для "Реала" эта сделка — не только медиапоказ, но и долгосрочная инвестиция, рассчитанная на ближайшее десятилетие.

Трансфер ещё не закрыт, но сигнал ясен: "Реал" настроен серьёзно и готов вложить 120 миллионов евро, что может потрясти рынок и "Ливерпуль".

Гравенберх играет за "Ливерпуль" с 2023 года. Также в его карьере были мюнхенская "Бавария" и амстердамский "Аякс".

