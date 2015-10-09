"Реал" может потерять обидчика "Кайрата": саудовцы готовят золотую клетку для него

Полузащитник "Реала" Браим Диас снова оказался в орбите интересов саудовских клубов, сообщают Vesti.kz.

По данным OK Diario, представители Саудовской Аравии, проявлявшие внимание к игроку ещё прошлым летом, готовы вернуться с куда более щедрым предложением.

Футболисту собираются предложить контракт общей стоимостью 120 миллионов евро — по 30 миллионов за сезон на ближайшие четыре года.

При этом решение о своём будущем Диас намерен принять только после чемпионата мира. "Реал" рассчитывает сохранить хавбека, однако его ограниченное игровое время может изменить ситуацию: в кампании-2025/26 он принял участие в 16 матчах, проведя на поле всего 454 минуты — в среднем лишь по 28,4 минуты за игру.

На его счету лишь один гол в текущем сезоне: он отличился в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0).

