"Реал" потерял звездного новичка. Подробности

По информации Managing Madrid, новичок "Реала" Арда Гюлер будет вынужден пропустить как минимум два месяца из-за травмы мениска, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 18-летний турецкий полузащитник получил повреждение во время тренировки мадридской команды в США. В результате этой травмы хавбек преждевременно покинул турне с участием своей новой команды.

После травмы Гюлер вернется в Мадрид, где начнет процесс лечения.

Гюлер был куплен у стамбульского "Фенербахче". По данным Transfermarkt сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт хавбека с мадридцами подписан до июня 2029 года.

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