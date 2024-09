"Реал" потерял важного игрока: известна причина

Мадридский "Реал" остался без опорного полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист получил травму во время сборов с национальной командой Франции. По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо 24-летний игрок вынужден был покинуть лагерь сборной.

Ранее по аналогичной причине команду уже покинул защитник "Реала" Ферлан Менди.

Сборная Франции встретится с Италией на своем поле в пятницу, 6 сентября, в рамках первого тура нового сезона Лиги наций. 9 сентября французы примут сборную Бельгии.

🚨⚪️ After Mendy, also Aurelien Tchouameni leaves the training camp of French national team due to foot injury. pic.twitter.com/2vz1p7QCSS