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"Реал" потерял важного игрока: известна причина

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"Реал" потерял важного игрока: известна причина ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" остался без опорного полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" остался без опорного полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист получил травму во время сборов с национальной командой Франции. По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо 24-летний игрок вынужден был покинуть лагерь сборной.

Ранее по аналогичной причине команду уже покинул защитник "Реала" Ферлан Менди.

Сборная Франции встретится с Италией на своем поле в пятницу, 6 сентября, в рамках первого тура нового сезона Лиги наций. 9 сентября французы примут сборную Бельгии.

Реал Мадрид Франция Испания Травма

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