"Реал" попросил УЕФА лишить "Барселону" всех титулов за 17 лет

Мадридский "Реал" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с официальной просьбой пересмотреть достижения "Барселоны" в период, когда Хосе Мария Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического комитета судей Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.com.

У "Барселоны" отберут 30 трофеев?

По данным источника, "сливочные" требуют лишить каталонский клуб всех трофеев, завоеванных с 2001 по 2018 год — именно в этот период Негрейра входил в руководство судейского комитета.

За эти годы "Барселона" выиграла более 30 титулов, включая девять чемпионатов Испании и четыре трофея Лиги чемпионов.

Суть дела Негрейры

Напомним, в 2023 году "Барселоны" были предъявлены обвинения по делу о предполагаемых выплатах Негрейре.

По версии следствия, с 2001 по 2018 год каталонский клуб перечислял денежные средства бывшему функционеру через связанные с ним компании. Общая сумма переводов, согласно материалам расследования, составила около 7,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, тогда как мадридский "Реал" финишировал на втором месте в Ла Лиге.

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