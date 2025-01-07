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Испания
Вчера 18:23
 

"Реал" получит усиление перед Суперкубком Испании

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"Реал" получит усиление перед Суперкубком Испании ©ФК "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся в строй после серьезной травмы колена, сообщают Vesti.kz.

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся в строй после серьезной травмы колена, сообщают Vesti.kz.

Австрийский защитник готов помочь команде в полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки".

32-летний австриец не выходил на поле с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. После перенесенных операций Алаба восстановился и попал в заявку на важный матч.

Встреча между "Реалом" и "Мальоркой" состоится 9 января.

Отметим, что в лазарете "сливочных" по-прежнему находятся защитники Дани Карвахаль и Элдер Милитао.

Реал Мадрид Футбол Испания Австрия

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