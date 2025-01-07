"Реал" получит усиление перед Суперкубком Испании
©ФК "Реал"
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся в строй после серьезной травмы колена, сообщают Vesti.kz.
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся в строй после серьезной травмы колена, сообщают Vesti.kz.
Австрийский защитник готов помочь команде в полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки".
32-летний австриец не выходил на поле с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. После перенесенных операций Алаба восстановился и попал в заявку на важный матч.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 7, 2025
🆚 @RCD_Mallorca#SuperSupercopa pic.twitter.com/XQkIbkQW1J
Встреча между "Реалом" и "Мальоркой" состоится 9 января.
Отметим, что в лазарете "сливочных" по-прежнему находятся защитники Дани Карвахаль и Элдер Милитао.
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